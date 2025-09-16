À¾¹Åç¥Ð¥¤¥Ñ¥¹±ä¿¹©»ö¡¡10·î1Æü¸á¸å10»þ¤«¤éËÜ³ÊÃå¹©¡¡½ªÆü¼ÖÀþµ¬À©¤Ø¡¦¹Åç»Ô
¹ñÆ»2¹æ¡ÖÀ¾¹Åç¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê±ä¿¹©»ö¤¬Íè·î1Æü¤Î¸á¸å10»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢½ªÆü¼ÖÀþµ¬À©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¾¹Åç¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¹Åç»ÔÀ¾¶è´Ñ²»ËÜÄ®¤«¤éÃæ¶èÊ¿ÌîÄ®¤Þ¤Ç¤Î2.3¥¥í¤ò±ä¿¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
1·î¤«¤é¤ÏÌë´Ö¤Ë½àÈ÷¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íè·î¤«¤é¤Ï¡¢Ãë´Ö¤â¼ÖÀþ¤òµ¬À©¤·¡¢½ç¼¡¡¢¹â²Í¤Î¶¶µÓ¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ê¹©»ö¤Ï¡¢Íè·î1Æü¸á¸å10»þ¤«¤é¤Ç¡¢¶è´Ö¤Ï¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è²Ã¸ÅÄ®¤«¤éÂç¼êÄ®¤Î¿·ÌÀ¼£¶¶¶á¤¯¤Ç¤¹¡£ÊÒÂ¦3¼ÖÀþ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüÃæ¤Ï1¼ÖÀþ¡¢Ìë´Ö¤Ï2¼ÖÀþ¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÂÂÚ¤ÎÈ¯À¸¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ä±ª²ó¥ëー¥È¤ÎÍøÍÑ¡¢»þº¹½Ð¶Ð¡¦¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤¬¸Æ¤Ó³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î16Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û