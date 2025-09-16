¾×·â!? ÍÎÁÆ»Ï©¤ÎÀº»»¥ì¡¼¥ó¤Ë¡Ö°ÛÊªÅê¤²Æþ¤ì¡×»ö·ïÈ¯À¸¡ª ¡Ö3½µÏ¢Â³¡×È¯À¸¤ÇÎÁ¶â½ê¥ì¡¼¥ó¤¬°ìÉôÉõº¿¤Ë¡ª ¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡É¤Î¡Ö¥È¥ó¥Ç¥â»ö·ï¡×²¿¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡© Èï³²ÆÏÄó½Ð¤ÇÁÜºº¤Ø ÀéÍÕ
ÎÁ¶â½ê¤Î¹Å²ßÅêÆþ¸ý¤Ë¡Ö°ÛÊª¡×¤òÅê¤²Æþ¤ì
¡¡ÀéÍÕ¸©Æ»Ï©¸ø¼Ò¤Ï2025Ç¯7·î10Æü¡¢Åì¶â¶å½½¶åÎ¤ÍÎÁÆ»Ï©¤Çµ¯¤¤¿¡Ö°ÛÊªÅêÆþ¡×»ö°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Åì¶â¶å½½¶åÎ¤ÍÎÁÆ»Ï©¤Ï¡¢·÷±ûÆ»¡¦ÀéÍÕÅì¶âÆ»Ï©¤¬ÀÜÂ³¤¹¤ëÅì¶âIC¡ÊÅì¶âJCT¡Ë¤«¤éÅì¿Ê¤·¡¢¶å½½¶åÎ¤Ä®¤Î¿¿µµIC¡¿JCT¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦ÍÎÁÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Î³°Ë¼¤ÈÆâË¼¤òÄ¾ÄÌ¤¹¤ë¤Þ¤È¤â¤ÊÆ»Ï©¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÆî¤Î¹ñÆ»409¹æ¡¦128¹æ¤«¹ñÆ»465¹æ¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î²£¼´¤Î°ÜÆ°¤òÃ´¤¦½ÅÍ×¤ÊÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅìµþÊýÌÌ¤«¤é³¤¿åÍá¤ÇÍÌ¾¤Ê¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤Þ¤ÇÄ¾ÄÌ¤¹¤ëÆ»Ï©¤Ï¤³¤³¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢Çò»Ò¤äÊÒ³¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¡£¿¿µµJCT¤Ç¤Ï³°Ë¼±è¤¤¤òÁö¤ë¶å½½¶åÎ¤ÍÎÁÆ»Ï©¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢°ìµÜ¡¢¾¡±ºÊýÌÌ¤Ø¤âÈ´¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅì¶â¶å½½¶åÎ¤ÍÎÁÆ»Ï©¤Ç¤¹¤¬¡¢Åì¶âIC¤«¤é6kmÀè¡¢Ê¡É¶ÎÁ¶â½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯6·î23Æü¤Î14»þ45Ê¬¤³¤í¡¢ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤òÄ§¼ý¤¹¤ëµ¡´ï¤Î¹Å²ßÅêÆþ¸ý¤Ë¡¢À¸Íñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾å¤ê¥ì¡¼¥ó¤Î1²Õ½ê¤¬4»þ´Ö¤¢¤Þ¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë7·î5Æü¤Î15»þ50Ê¬¤³¤í¡¢º£ÅÙ¤Ï²¼¤êÀþ¤ÎÎÁ¶âÄ§¼ýµ¡´ï¤Î¹Å²ßÅêÆþ¸ý¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÎÌý¤¬ÅêÆþ¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Å²ßÅêÆþ¸ý¤É¤³¤í¤«¡¢µ¡´ï¤Î²¼¤Þ¤ÇÌý¤¬À÷¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÂçÎÌ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡´ï¤Ï¸Î¾ã¤·¡¢Í½È÷¤ÎÎÁ¶âÄ§¼ýµ¡´ï¤ò¿ø¤¨ÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢6»þ´Ö°Ê¾å¤â¥ì¡¼¥ó¤¬Éõº¿¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë7·î6Æü¤Î23»þ42Ê¬¤³¤í¡¢¾å¤êÀþ¤ÎÎÁ¶âÄ§¼ýµ¡´ï¤Î¹Å²ßÅêÆþ¸ý¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀ¸Íñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢Ìó4»þ´Ö¤â1²Õ½ê¤Î¥ì¡¼¥ó¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡7·î7Æü°Ê¹ß¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±°ìÈÈ¤Ë¤è¤ë»Å¶È¤Ê¤Î¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÇÌý¤äÀ¸Íñ¤òÅê¤²Æþ¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©Æ»Ï©¸ø¼Ò¤Ï¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿³ÆÆü¤ËÅì¶â·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7·î5Æü¤ÎÌýÅêÆþ»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢10ÆüÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¡£º£¸å¡¢ÁÜºº¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£