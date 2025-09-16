SHINee・テミン、約5年ぶりとなる日本ソロアリーナツアーがスタート！神奈川公演で熱狂の幕開け

SHINeeのテミンが、日本ツアー「2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’」の最初の開催地・神奈川公演を盛況のうちに終え、成功的なスタートを切った。

テミンは9月13日〜15日まで、神奈川・ぴあアリーナMMで公演を行い、迫力あるステージでファンを熱狂させた。昨年、ワールドツアー「Ephemeral Gaze」の一環として日本公演を開催したが、日本で単独アリーナツアーを行うのは約5年ぶりとなり、今回の公演はより大きな意味を持つものとなった。

オープニングでは十字架の構造物に吊り下げられるという衝撃的な演出で『Heaven』を披露し、開始直後から観客を圧倒。続いて、9月13日にリリースされたスペシャルデジタルシングルのタイトル曲『Veil』が初めてステージで公開された。テミンは力強いパフォーマンスと圧倒的なオーラで、新曲に込められた物語を舞台上に鮮やかに表現した。

さらに『Bones』『Advice＋IDEA』『Sexy In The Air』『Criminal』『Guilty』といったヒット曲を次々に披露し、会場の熱気を高めていった。

エンディングでは『Tease』『Famous』『Mars』など多彩な楽曲を届け、ファンの歓声の中アンコールステージへ。アンコールではファンのリクエストに応え、その場で即興的に楽曲を披露し、ライブバンドとの共演で観客と特別な交流の時間を過ごした。さらにスペシャルデジタルシングル『Veil』の収録曲『Finale』を披露し、公演を締めくくった。

今回のツアーでは、ソロコンサートとしては初めてライブバンドとの共演を取り入れたテミン。芸術性と臨場感を兼ね備えたステージで大きな反響を呼び、華やかにツアーの幕を開けた。

今後は9月20日・21日の佐賀公演を皮切りに、10月4日・5日に静岡、11月29日・30日に千葉、12月24日・25日に兵庫でツアーを続けていく予定だ。

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。