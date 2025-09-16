¡Ö¶âÁ¬¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î¼ê¿ôÎÁ¡×ÀâÌÀ¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤ÄÌÊó¡¡¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½Èï³²ËÉ¤¤¤À¿¦°÷¤Ë´¶¼Õ¾õ¡¦¹Åç¸©¸â»Ô¡¡
¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸â»Ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤Ë·Ù»¡¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¼Õ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸â»Ô¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÆ£ËÜÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
7·î¡¢80Âå¤Î½÷À¤¬¿¶¤ê¹þ¤ß¤ËË¬¤ì¡¢¡ÖSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤«¤é¶âÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î¼ê¿ôÎÁ¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Á÷¶â¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸âÅìÃæ±ûÆóÍ¹ÊØ¶É¡¡Æ£ËÜÍÎ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿±þÂÐ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¡×
7·î¤Þ¤Ç¤Ë¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï7²¯8000Ëü±ßÍ¾¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©·Ù¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î16Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û