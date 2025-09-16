ロックバンド「LUNA SEA」のドラム・真矢（55）の妻で、元「モーニング娘。」の石黒彩（47）が16日、自身のSNSを更新。夫が脳腫瘍を公表したことについて言及した。

真矢は今月8日、自身のSNSで脳腫瘍を公表。2020年には大腸がんのステージ4が発覚していたことも明かし「7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました」とつづった。先日脳神経外科でMRI検査を受けたところ「右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と説明していた。

この日インスタグラムを更新した石黒は、ファンをはじめとした人々からのエールを受け「皆様から 私にまであたたかいメッセージを沢山いただきました。本当にありがとうございます」と感謝。

改めて「先日、夫であるLUNA SEA真矢の現在の病状が 本人より公に発表されました」と記した。

また、家族5人で手をつないだ写真を投稿。「この五年間、真矢の強い信念で、闘病は公表せず全力で闘い、アーティストとして変わらぬプレーを貫いてきました」と振り返り、「常にポジティブで弱音を吐かず、音楽と向き合ってきた主人を誇りに思っています」と夫への思いをつづった。

脳腫瘍が公表され、妻として「回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢をこれからも精一杯サポートしていきます」とコメント。最後に「今後とも夫婦共によろしくお願い致します 石黒彩」と結んだ。