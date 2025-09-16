Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Äï¤ò»¦³²¤·¤¿39ºÐ¤ÎÃË¡¡Ä¹ºêÃÏºÛ¤Ç½é¸øÈ½¡Öµ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡×¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢Åç¸¶»Ô¤ÇÄï¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬Ä¹ºêÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åç¸¶»Ô¤ÎÌµ¿¦ µÜËÜ Í§¼ùÈï¹ð39ºÐ¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÜËÜÈï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢Åç¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ31ºÐ¤ÎÄï¤Î¶»¤äÊ¢¤ò¡¢ÊñÃú¤ÇÊ£¿ô²óÆÍ¤»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºêÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢µÜËÜÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤ÏµÜËÜÈï¹ð¤¬Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤äÄøÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¿ÀÆàÀî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
ÆÁÅç,
ºßÂð°åÎÅ,
Êè,
¾åÅÄ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢