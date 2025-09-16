ファンの食事を先払いしてグレードアップまで？韓国俳優の衝撃美談「ロブスターやステーキを」

俳優キム・ウビンの心温まるエピソードが話題を呼んでいる。

【写真】キム・ウビン、京都で変顔

9月14日、SNSなどではキム・ウビンのサイン会に参加したファンの体験談が投稿された。

このファンは「10年以上、ウビンを見てきて感動した出来事は本当に多いけれど、今日は格別だった。サイン会で何を話そうか忘れてしまって、しどろもどろになり、“仲の良いファン友達と一緒に夕食を食べに行く予定”とだけ伝えた」と明かした。

すると、キム・ウビンはその会話を覚えており、ファンたちが行くと聞いたレストランに先に立ち寄って食事代を支払っていたという。ファンは「夕食のために行ったお店で、シェフから“先ほどキム・ウビンさんが来て会計を済ませて行かれました”と聞かされた。普通、芸能人が直接こういうことをするだろうか。しかも予約していたコース料理ではなく、一番高いコースで支払っていた」と驚きを伝えた。

（写真提供＝OSEN）キム・ウビン

さらに「涙が出そうになりながらロブスターやステーキを食べた。これまでもウビンからたくさんの愛情を受けてきたけれど、今日のサプライズのような感動はそう簡単にあるものではない。真心でファンと向き合う人だからこそ、どこで誰にでも起こりうること。温かい美談として受け取ってほしい」と投稿を結んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』（KBS）を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』（SBS）、『相続者たち』（SBS）、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰し、ファンミーティングやドキュメンタリー番組のナレーションなど、活動を再開している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演した。2015年から女優のシン・ミナと交際している。