ÍèÇ¯1·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î½Ð´ê¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢¸¶Â§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¼êÂ³¤­¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð´ê¤Ï¡¢½ñÌÌ¤ÎÍ¹Á÷¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¹»¤¬¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ»î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÍ¹Á÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¸³À¸¤¬ÅÐÏ¿¤ä½¤Àµ¤ò¸Ä¿Í¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶µ°÷¤â³ÎÇ§¤ä½¤Àµ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£