¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¡¡»Ò¤É¤â¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¾å¤ÇÈô¤ÓÄ·¤ÍÇË²õ¤µ¤ì¤ë¡Ö20Ëü¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤ó¤À¤¼¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¤¬£±£¶Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤Ë¹âµé¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ï¥é¤Ï²èÌÌ¤¬¥Ò¥Ó¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î²èÁü¤òÅ½ÉÕ¤·¡Ö¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Æ¾å¤«¤éÆ§¤ó¤Ç¤¿¤é¤·¤¤¡Ä£²£°Ëü¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤ó¤À¤¼¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥óÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£µ¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬Ë½¤ì¤Æ²õ¤¹¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤È¤ë¤±¤É¤âÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£