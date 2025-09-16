Ê¡»³²í¼£¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤ËÉðÅÄ¿¿°ì¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¤Î¡ÖDayDay¡¥¡×MC£³¿Í½Ð±é
16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ç¡¢MC¿Ø¤¬15Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ê¡»³²í¼£¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¡£¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉðÅÄ¿¿°ì¤Ï¥®¥¿¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈÆ±¶É¤Î¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¤ÏÌÚ¶×¤ò±éÁÕ¤·¡¢Ê¡»³¤ÈÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖËüÍ°úÎÏ¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£
3¿Í¤ÏºòÇ¯6·î¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â½Ð±é¡£º£²ó¤ÏÊ¡»³¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤ËºÝ¤·¡¢ºÆÅÙ½Ð±é¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤ÆÉðÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¤Ê¤ó¤À¤Í¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£»³Î¤¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¡¢±éÁÕ»þ¤Ë¤¹¤´¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡©¡¡ÌÚ¶×¤ò¤ä¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¶«¤Ó¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËüÍ°úÎÏ¡×¤¬25Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È½Ð±é¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢8·î30¡¢31Æü¤ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤«¤é¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Ê¡»³¤¬1Æü¤ÎÊüÁ÷»þ¤ËVTR¤Ç¡ÖÉðÅÄ¤µ¤ó¡¢»³Î¤¤µ¤ó¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¡¢¡ÊÁ°²ó¤Î¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤Ç¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ËâÎÏ¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ËâÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¼¤Òº£²ó¡¢¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤Ø½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È°ÍÍê¡£¤³¤ÎÊ¡»³¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÉðÅÄ¤¬É¿ÊÑ¤·¡¢¡Ö¥ä¥ë¥¼¥§¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£