スパイダーマン最大の謎を暴く『スパイダーマン：デッド・ランゲージ』発売 ─ ピーターとMJを引き裂く事件の真相がついに明かされる

ShoPro（小学館集英社プロダクション）より、マーベル邦訳アメコミの新刊『スパイダーマン：デッド・ランゲージ』が2025年9月16日頃より発売となる。

シリーズ最大の謎が今、暴かれる。ピーター・パーカーが犯した“取り返しのつかない過ち”とは何か？そして、メリー・ジェーンとの絆を引き裂いた事件の真相とは？衝撃のクラマックスを見逃すな！

本書『スパイダーマン：デッド・ランゲージ』は、スパイダーマン新シリーズの第5～6巻で展開されたストーリーを一冊にまとめたもの。

シリーズの始まりである『スパイダーマン：ワールド・ウィズ・アウト』の冒頭でほのめかされた半年前の出来事……これまで明かされてこなかったその事件により、ピーターはMJと別れ、仲間とも疎遠となり、孤独な日々を送ることになっていた。

今回は、ピーターとMJを引き裂く事件の発端となった強敵が再び二人の前に現れ、これまで語られてこなかった真相がついに明かされる。

その強敵の名はジャミアン・ラビン。古代マヤ文明を研究する数学者であったラビンは、マヤの邪悪な神ワイエプと交信し、神との融合を試みていた。スパイダーマンへの復讐の機会を狙っていたラビンは、6カ月前、ピーターの前に現れ、神への生け贄として捧げるため、ピーターとMJを異次元空間に閉じ込めてしまったのだった。

閉ざされた異次元空間から脱出を試みるスパイダーマンがが、その過程で取り返しのつかない過ちを犯してしまうことに……

運命の歯車が音を立てて動き出し、ついにシリーズ最大の謎が明らかに！ そして、スパイダーマンの能力をはるかに凌駕する最凶の敵を前に、仲間たちと共に勝利の糸口を探るピーターに待ち受ける衝撃の結末とは……。 すべてを懸けた最終局面で、待ち受けるのは勝利か、それとも喪失か――衝撃のクライマックスをお見逃しなく。