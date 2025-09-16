µÆÃÏ°¡Èþ¡¢À¸¸åÈ¾Ç¯¤Î¼¡½÷¤Î»Ñ¸ø³«¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤Ã¤¿¤Î¡©¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤È±·¿¤Ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¤¬9·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£À¸¸åÈ¾Ç¯¤Î¼¡½÷¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆÃÏ¤Ï¡Ö¼¡½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È·îÆü¤ÎÁá¤µ¤ò¼Â´¶¡£¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤Ã¤¿¤Î¡©¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤È±·¿¤Ë¡×¤È¼¡½÷¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÈ±·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢Î¥Æý¿©³«»Ï¤ä¹ø¤¬ºÂ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÊÀ®Ä¹µÏ¿¤òÄÖ¤ê¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÇÍ·¤Ö¼¡½÷¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤Ã¤ÆÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤À®Ä¹µÏ¿¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö4ºÐº¹»ÐËåÁÇÅ¨¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆÃÏ¤Ï2018Ç¯2·î¤Ë¡¢5ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2020Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2025Ç¯3·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
