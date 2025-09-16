ママ友「100円高い！」お金で解決しない主義？隠された真意｜価値観の違いですか？【ママリ】

お子様ランチが聞いていたより100円高い！と頼まなかったりさは、それをはるかのせいだと子どもたちの前で言い出します。はるかは「差額を払うから今からでも頼もう」と言いますが、りさは「うちはお金で解決しない主義だから」と聞く耳を持ちません。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

「お子様ランチが頼めなかったのは、はるかちゃんのせい」と言われてしまったはるか。さすがに黙っていられず「100円払うから今からでも頼もう」と再度提案しますが、りさは頑なに拒否します。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさの言い分は「うちはお金で解決しない主義だから」。はるかは「100円でなにを言ってんだ？」と納得できないようです。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

自分だけお子様ランチがないと知って、すっかり不機嫌になってしまったりさの娘ですが、ハンバーグを口にすると「おいしー」と笑顔が戻ります。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

はるかとりさの話は全然かみ合わず、ギスギスした雰囲気。はるかの娘、かのんちゃんが「エビフライあげる」とピュアなやさしさで場を救ってくれましたね！

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）