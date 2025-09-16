¡Ú°¢Á³¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¶Ã¤­¤òÉ½¤¹´Á»ú¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¡Ö°¢Á³¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©

¡Ö°¢Á³¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö°¢Á³¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¼¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤­¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶Ã¤­¤òÉ½¤¹¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö°¢¡×¤ÏÀ¼¤Ê¤­¤³¤È¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡ÖÁ³¡×¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹ÀÜÈø¸ì¤Ç¤¹¡£

2¤Ä¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¶Ã¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ä¡¢¶Ã¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡Ö°¢Á³¤È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤¢¤¼¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´Á»ú¤òÀµ¤·¤¯½ñ¤±¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼­Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô