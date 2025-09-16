¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à½Ð±é¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ËÂç¶½Ê³ ¨¡ ¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤âºÇ¹âÄ¬¡×
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î±Ñ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç·ÄÂ¢Ìò¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤òX¤ÇÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎºÇ½ª·èÀï¤òÉÁ¤¯3Éôºî¤ÎÂè1ºî¤Ç¡¢µ´¤Îº¬¾ë¤Ç¤¢¤ëÌµ¸Â¾ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö VS Æ¸Ëá¡¢²æºÊÁ±°ï VS àÖ³Ù¡¢ÉÚ²¬µÁÍ¦¡õãÞÌçÃº¼£Ïº VS àÈãÝºÂ¡Ê¤¢¤«¤¶¡Ë¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢àÈãÝºÂ¤¬¡Ö¹ý¼£¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÈá·àÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¡£¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬±é¤¸¤ë·ÄÂ¢¤Ï¡¢Èà¤Î²áµî¤ò¸ì¤ë¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¹Ó¤¯¤ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¹ý¼£¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ÎÉã¿Æ¤ÎÌô¤òÇã¤¦¤¿¤á¤ËÅð¤ß¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÉã¿Æ¤Ï¼«»¦¡£¹Ó¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ý¼£¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÁÇÎ®Æ»¾ì¤ÎÆ»¾ì¼ç¡¦·ÄÂ¢¤¬¸½¤ì¤ë¡£·ÄÂ¢¤ÏÈà¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÅÝ¤·¤¿¸å¤ËÄï»Ò¤Ë·Þ¤¨¡¢¼«Âð¤ÇÉÂ¼å¤ÊÌ¼¡¦ÎøÀã¤Î´ÇÉÂ¤òÇ¤¤»¤Ê¤¬¤éÁÇÎ®¤ò¶µ¤¨¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¹ý¼£¤ÏÎøÀã¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢·ëº§¤òÌóÂ«¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¡Ä¡Ä¡£
¥Æ¥¤¥¿¥à¤Ï¡¢12ºÐ¤ÎÌ¼¥¨¥ô¥¡¥êー¤È¤È¤â¤Ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢9·î9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÉãÌ¼¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¸åÆü¡¢¤Ë¤Æ¤½¤Î´î¤Ó¤ò¤³¤¦µ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÌ¼¤Î¡Ë¥¨¥ô¥£¤È°ì½ï¤Ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¥¢¥Ë¥á¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ·ÄÂ¢¤òÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤ÁÆó¿Í¤¬°¦¤¹¤ëºîÉÊ¤¬·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤âºÇ¹âÄ¬¤Ç¤¹¡ª¡×
¥Æ¥¤¥¿¥à¤ÎÇ®±é¤¹¤ë¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤â¡£»ÒÈÑÇº¤Ê¥Æ¥¤¥¿¥à¤ÎÌ¼¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¢ÎøÀã¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ê°¦¤òÃí¤°·ÄÂ¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÏÌ¼¥¨¥ô¥¡¥êー¤¬¡Öºî¤ê¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥¹¥Èー¥êー¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¢¥Ë¥á¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î12Æü¤ËËÌÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½µËö¤Ë3,315´Û¤Ç¿äÄê7,000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó103²¯±ß¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤È¤·¤ÆÎòÂå¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°ÇÛµë¡Ê°ìÉô¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ï¡¢¥½¥Ëー»±²¼¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¥íー¥ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
