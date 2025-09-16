バンダをオープナーで起用もシュワーバー、ハーパーを抑えられず

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地・フィリーズ戦でアンソニー・バンダ投手をオープナーで起用した。左打者対策だったがカイル・シュワーバー外野手に53号ソロを浴び、ブライス・ハーパー内野手に四球を与え降板。SNSでは「なんでバンダをオープナー起用したんや？」と疑問の声が噴出した。

この日、当初はエメ・シーハン投手が先発すると見られていた。しかし、デーブ・ロバーツ監督は「彼らに対し、左腕を初回のマウンドに理にかなっている。エメ（・シーハン）も以前リリーフで投げている」とオープナー起用を明言していた。

しかし、1死を取った直後、シュワーバーに被弾すると、ハーパーにも四球。“左打者”から1死もアウトを取れずに降板。シーハンがマウンドに上がった。

この起用にSNSでは疑問の声が寄せられた。「で、結局何のためにバンダがオープナーやったわけ？」「ただただリリーフ1人無駄使いしただけ」「結局バンダの無駄遣いしただけじゃん」と厳しい指摘が相次いだ。（Full-Count編集部）