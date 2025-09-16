²ÎÉñ´ìÄ®No¡¥1¥Û¥¹¥È ÁÔÀä¤ÊÉÏË³À¸³è¤ò¥Ð¥Í¤ËÇ¯¼ý¡û²¯±ß¡ª´Ç¸î»Õ¤«¤éÅ¾¿È¤·¤¿¥ï¥±
²ÎÉñ´ìÄ®No.1¥Û¥¹¥È¤Î¶å¾ò²»Ìï¤µ¤ó(31)¤Ï¡¢25ºÐ¤Þ¤ÇµßµÞÉÂÅï¤Î´Ç¸î»Õ¤À¤Ã¤¿¡£
Ç¯¤Ë1¡¢2²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë1Æü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¶¥¤¦¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2600Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Èà¤ÎÊó½·ÌÀºÙ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µîÇ¯6·î¤ÎÊó½·¤ÏÌó1200Ëü±ß¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¶ÐÆü¤Ç³ä¤ë¤È1ÆüÌó72Ëü±ß¡£²»Ìï¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤¬19»þ¤«¤é24»þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þµë¤ÏÌó14Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï2²¯6000Ëü±ß¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤Ï1²¯4000Ëü±ßÄ¶¤¨¡ª
Çä¤ì¤Ã»Ò¤Î²»Ìï¤µ¤ó¡¢Éã¿Æ¤Ï¼«±Ä¶È¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÏÅÔÆâ¤Î¹¤¤°ì¸®²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤¬·¹¤¡¢²ÈÂ²5¿Í¤Ç6¾ö1K¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¡£
Éô²°¤Ë¤Ï2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¾å¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë2¿Í¿²¤Æ¡¢²¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ï²ÈÂ²¤Î²ÙÊªÃÖ¤¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë3¿Í¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÞ¤ÊÉÏË³À¸³è¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤·¤ó¤É¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²»Ìï¤µ¤ó¡£¡ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÏË³»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢Í§¿Í¤È¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤Ã¤«¤ß¤â¤¢¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸µ¡¹´Ç¸î»Õ¤À¤Ã¤¿²»Ìï¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Û¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤Î¤«¡©
´Ç¸î»Õ»þÂå¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷¤Î»Ò¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà¤Ï¡È¤³¤ì¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤È¤«¡£ºÇ½é¤Ï³Ý¤±»ý¤Á¤Ç¥Û¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µßÌ¿ÉÂÅï¤Ï¥¬¥Á¤ÇË»¤·¤¯¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤«¤Ê¤ê¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
