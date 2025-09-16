【柴犬おさんぽグッズDX】 9月18日～ 順次発売 価格：1回400円

柴犬おさんぽグッズDX

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「柴犬おさんぽグッズDX」を9月18日より順次発売する。価格は1回400円。

本商品は、柴犬がデザインされたお散歩グッズのカプセルトイ。持ち歩きできるロールペーパーホルダーや、保冷・保温効果があるペットボトル巾着などが揃っている。

「ロールペーパーホルダー（赤柴）」「ロールペーパーホルダー（ゴマ柴）」「ロングトート（赤柴）」「ロングトート（黒柴）」「ペットボトル巾着（白柴）」「ペットボトル巾着（ゴマ柴）」の全6種がラインナップされている。

「柴犬おさんぽグッズDX」ラインナップ

ロールペーパーホルダー（赤柴） ロールペーパーホルダー（ゴマ柴） ロングトート（赤柴） ロングトート（黒柴） ペットボトル巾着（白柴） ペットボトル巾着（ゴマ柴） 【ラインナップ】

(C)tarlin international.,co.ltd