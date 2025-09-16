陸上男子８００メートルの日本記録保持者・落合晃（こう、１９）＝駒大＝が１６日、世界陸上に初出場する。予選スタートは１９時３５分予定。滋賀学園高を卒業し、駒大に進学。日本トップクラスの長距離の実業団選手も所属する大八木弘明総監督（６７）が率いる少数精鋭チーム「Ｇｇｏａｔ」で高いレベルの練習を積む。入学後、既に２度の海外合宿を経験するなど、さまざまな環境で鍛錬を重ねる落合の強さや成長を大八木総監督が語った。

半年足らずで、超学生級のさまざまな経験を積んできた。落合は駒大入学前の３月から「Ｇｇｏａｔ」の一員として、米国・アルバカーキで自身初の海外高地合宿。８月中旬から約３週間はスイス・サンモリッツで足を磨いた。チームには駒大ＯＢの田沢廉（２４）、鈴木芽吹（２４）＝ともにトヨタ自動車＝、篠原倖太朗（２３）＝富士通＝、駒大の佐藤圭汰（４年）ら日本トップ級の選手が所属。大八木総監督は「最初は緊張していましたけど、なじんできています。特に圭汰がかわいがっています」と笑顔で明かす。

日本トップ選手たちの練習姿勢に刺激を受ける。練習内容の質の高さに初めは「本当に意味が分からないくらい」と苦笑いしていた落合だが、「長い距離にも少し取り組んでいるので、強化されている」と手応え。サンモリッツ合宿では「しっかりスタミナ面を強化していく」と、初の世界大会へ順調に仕上げてきた。

駒大の８００メートルと言えば、箱根駅伝初優勝時の２０００年に監督を務めていた森本葵氏（享年８１）が有名だ。１９６４年東京五輪で準決勝に進んでおり「準決勝までは行けるように頑張ってほしいね。できれば日本記録を狙いにいきたい」と大八木総監督。見えない“藤色のタスキ”をかけ、東京・国立競技場を力強く駆ける。（手島 莉子）

◆落合 晃（おちあい・こう）２００６年８月１７日、滋賀・高島市生まれ。１９歳。今津中から陸上を始め、２２年に滋賀学園高に進学。８００メートルは２年時に全国高校総体で初優勝。３年時の２４年４月に行われたＵ２０アジア選手権優勝。同６月に日本選手権初制覇。同７月に全国高校総体で１分４４秒８０の日本新記録をマークし２連覇。同８月のＵ２０世界選手権で銅メダル。今年４月に駒大に進み、７月の日本選手権２連覇。１６５センチ。