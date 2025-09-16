◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＡ・フリードマン編成本部長が１５日（日本時間１６日）、日米メディアの取材に応じ、右肩痛などのため負傷者リスト（ＩＬ）入りしている佐々木朗希投手（２３）について言及。３Ａでの次回登板日は「まだ分からない」とし、「彼は今日いくつかのことを試したが、いい状態にある。今週の後半のどこかでそれを決めることになるだろう。木曜（１８日）か金曜（１９日）か、それについて我々はまだ話し合いを続けている」と明かした。

朗希は９日（同１０日）に３Ａで５度目のリハビリ登板に臨み、今季最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測するなど５回途中３安打３失点８奪三振と力投。しかし、この試合で右ふくらはぎを負傷したという。「次の登板がオクラホマシティー（３Ａ）になることは分かっている。彼は再びいい状態に戻るために必死に努力していて、私たちはとても楽しみにしている」とロバーツ監督は話していた。

チームでは山本ら先発陣が盤石だが、朗希の救援転向の可能性について指揮官は「私の理解では、朗希はチームを助けるためなら何でもやれるいい状態にあると思う」としていた。しかし、この日の試合前会見では朗希の次回登板について「分からない」と話すにとどめていた。

フリードマン編成本部長は今季中のメジャー復帰の可能性を問われると「それはどうなるか見てみよう。これからの登板を終えて、我々がどの地点にいるかを見ていく。彼が復帰してドジャースのために投げる姿は十分に考えられる」と否定しなかった。