井上芳雄主演のミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」が3年ぶり再演

二人きりで織りなす愛と感動の物語が、あの“あしながおじさん”のストーリーが、3年ぶりに待望の再演。

12月12日（金）〜2026年1月2日（金）まで、東京・日比谷のシアタークリエで上演するミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」。

2012年の初演から2022年まで幾度も再演を重ね、多くの人々に愛されてきた本作。知的で紳士、けれど一風変わった若き慈善家・ジャーヴィス・ペンドルトンと、孤児でありながらはつらつとして聡明（そうめい）なジルーシャ・アボットとの心温まる恋の物語。初演よりジャーヴィスを演じる井上芳雄。ジルーシャ役には初演から同役を演じる坂本真綾と、2022年から参加の上白石萌音と初のＷキャストで届ける。

公演に向けて、井上は「またこの愛すべき作品に巡り合うことができて、とても幸せです。しかも今回は、今作を初演から共に演じ続けてきた戦友とも言える坂本真綾さんと、前回からの参加でやはり多くの舞台を共にしてきた戦友とも言える上白石萌音さんという、二人の素晴らしいジルーシャとご一緒できることも、さらなる幸せです。毎日を積み重ねるための幸せの秘密が、一人でも多くのお客様に届きますように」と意気込みを語った。

坂本は「愛してやまない『ダディ』に再び携わらせていただけることになり、このご縁に心から感謝しています。私にとっては5年ぶり…！ これまで100回以上ジルーシャとして舞台に立ってきましたが、今回はきっと、初演のときのように一つ一つを新鮮に受け止めながら臨めるような気がしています」と気持ちを新たに挑む。

そして上白石は「今回も仲間に入れていただけることをとてもありがたく思っています。まずは井上芳雄さんと坂本真綾さんの『ダディ・ロング・レッグズ』が大好きな一ファンとして、お二人が紡ぐ時間を再びこの目で見られることが本当にうれしく待ち遠しいです。そしてこの3年間、ジルーシャはずっと私のそばにいたような気がします。私自身も再会をかみ締めながら、新しい発見と学びを楽しみたいと思います」と本番を心待ちにしている様子。

