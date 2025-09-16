◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＡ・フリードマン編成本部長が１５日（日本時間１６日）、日米メディアの取材に応じ、大谷翔平投手（３１）の今後の起用法について言及した。

「私は翔平をナ・リーグで最高の先発投手の一人だと思っているので、彼がどんな役割を担うかは我々がいつ試合をするかによるだろう。それが分かるまではあまり踏み込んで話すのは難しい」とし、「１０月には予測できないことが起こる。重要なのは彼がいつ先発するか、その間隔はどのくらいか、他の先発投手たちの調整具合はどうかということだ。私の見解としては、彼は先発投手として我々に大きな影響を与えると思う。そして昨年、ビューラーも先発投手でありながら、ワールドシリーズ第５戦を締めくくったから何が起こるかは分からない。しかし、彼をリリーフで使うということは複雑にはなる」と話した。

２３年９月の右肘手術から今年６月に電撃復帰した「投手大谷」はここまで１２試合で１勝１敗、防御率３・７５。８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では復帰後初めて５回を投げ切り、２安打１失点９奪三振の快投で７４９日ぶりの白星を挙げた。次回は１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦で先発予定だ。

１０月のポストシーズンも二刀流で出場見込みの大谷について、ロバーツ監督は「ＰＳでも先発で起用する予定だ。（救援に）変わるかもしれないが、現時点では」と説明。「彼を救援で使えば、降板時にＤＨを失い、打者としての彼も失うという代償を払うことになるが、議論はしている。なぜなら彼はＷＢＣでやったことがあるからだ」と先発から始まり、２３年ＷＢＣのように最後はリリーフで起用する構想もあることを明かしていた。