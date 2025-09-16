あみあみ秋葉原にてポケカMEGA拡張パック「メガブレイブ/メガシンフォニア」の抽選販売実施！
「ポケモンカードゲームMEGA拡張パック メガブレイブ」
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、TCG「ポケモンカードゲームMEGA拡張パック メガブレイブ/メガシンフォニア」の抽選販売を実施している。応募期間は9月21日23時59分まで。当選発表は9月24日12時より行なわれる。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に再入荷予定分を対象に抽選販売を実施しており、9月15日より申込を開始。当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
□あみあみ秋葉原店「ポケモンカードゲームMEGA拡張パック メガブレイブ」抽選販売のページ
□あみあみ秋葉原店「ポケモンカードゲームMEGA拡張パック メガシンフォニア」抽選販売のページ
「ポケモンカードゲームMEGA拡張パック メガシンフォニア」
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) September 15, 2025
ポケモンカードゲームMEGA拡張パック「メガブレイブ」につきまして
抽選販売を行います。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/pFwPofwzkN
※Yahoo!IDの取得が必須となります。
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) September 15, 2025
ポケモンカードゲームMEGA拡張パック「メガシンフォニア」につきまして
抽選販売を行います。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/qNfZ2EMvIi
※Yahoo!IDの取得が必須となります。
(C)2025 Pokémon. (C)1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。