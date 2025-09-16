「ポケモンカードゲームMEGA拡張パック メガブレイブ」

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、TCG「ポケモンカードゲームMEGA拡張パック メガブレイブ/メガシンフォニア」の抽選販売を実施している。応募期間は9月21日23時59分まで。当選発表は9月24日12時より行なわれる。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に再入荷予定分を対象に抽選販売を実施しており、9月15日より申込を開始。当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

「ポケモンカードゲームMEGA拡張パック メガシンフォニア」

