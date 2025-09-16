ÀÅ²¬»ÔµÄ²ñ¤ËÊäÀµÍ½»»°Æ¾åÄø¡¡¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸¡Æ¤Èñ¡¦¿·¥¢¥êー¥Ê¤È±Ø¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¥Ç¥Ã¥À°È÷Èñ¤Ê¤É
ÀÅ²¬»ÔµÄ²ñ¤Î9·îÄêÎã²ñ¤¬16Æü³«²ñ¤·¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤Ç¤ª¤è¤½58²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬¾åÄø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü³«²ñ¤·¤¿ÀÅ²¬»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤Ç58²¯3026Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É42µÄ°Æ¤¬¾åÄø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Î¥¨¥¢¥³¥óÀ°È÷Èñ¤È¤·¤Æ2²¯1000Ëü±ß¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÀ¶¿å±ØÅì¸ý¼þÊÕ¤ÎÅÚÃÏÍø³èÍÑ¸¡Æ¤»ö¶ÈÈñ¤È¤·¤Æ500Ëü±ß¡£ÅìÀÅ²¬±ØËÌ¸ý¤ËÀ°È÷Í½Äê¤Î¥¢¥êー¥Ê¤È±Ø¤ò¤Ä¤Ê¤°Êâ¹Ô¼ÔÍÑ¥Ç¥Ã¥¤ÎÀ°È÷Èñ¤Ë¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î»Ù½Ð·×²è¤òÉ½¤¹ºÄÌ³ÉéÃ´¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ25²¯1000Ëü±ß¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Î²ñ´ü¤Ï¡¢10·î14Æü¤Þ¤Ç¤Î29Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÀÀï¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£