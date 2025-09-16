Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

15ÆüÌë¡¢³ÝÀî»Ô¤Î¹ñÆ»1¹æÀþ¤Ç¥È¥ìー¥éー¤È¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿23ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í³ÝÀî»ÔÇß¶¶¤Î¹ñÆ»1¹æÀþ¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éº¸ÀÞ¤·¤¿¥È¥ìー¥éー¤ÈÄ¾¿Ê¤¹¤ë¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤àÃËÀ­¡Ê23¡Ë¤¬Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ìー¥éー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿49ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Ï¥È¥ìー¥éー±¿Å¾ÀÊÂ¦¤ÎÂ¦ÌÌÉôÊ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£