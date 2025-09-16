TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¾ï½¬Åª¤ËÅÒÇî¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ¼Ò°÷¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¼Ò°÷¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£À©ºîÉô¤Î´ë²èÃ´ÅöÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚÁ±µ®Èï¹ð¡Ê44¡Ë¤ÏµîÇ¯9·î¤«¤éº£Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³¤³°¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ145²ó¡¢¥Ð¥«¥éÅÒÇî¤Ê¤É¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤Î½é¸øÈ½¤ÇÎëÌÚÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¼Ú¶â¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¼ÒÆâÄ´ºº¤Î¸å¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÒÇî¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ï½¬À­¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò1Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï°ãË¡¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

È½·è¤Ïº£·î25Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£