¡Ö¸áÁ°10»þÈ¾¤Ç¤¹¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Î¿¦°÷¤¬ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£·î12Æü¤ÎÌë¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î1»þ´Ö±«ÎÌ123.5¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¡¢Åö»þ¤ª¤è¤½180Âæ¤Î¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÍÆü»Ô±ØÁ°¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢ÃÏ²¼2³¬¤¬¿åË×¤·¡¢ÃÏ²¼1³¬¤â¤ª¤è¤½1¥á¡¼¥È¥ë¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ý¥ó¥×¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿ÇÓ¿åºî¶È¤¬ÌëÄÌ¤·¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¿å¤ÏÁ´¤Æ¼è¤ê½ü¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ²¼2³¬¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¿å¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÇÓ¿åºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
