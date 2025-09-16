¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¼Ú¶â¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤·¤«¡Ä¡×¥Õ¥¸¸µ¼Ò°÷¤ÎÃË¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¾ï½¬ÅÒÇî¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¾ï½¬Åª¤ËÅÒÇî¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¼Ò°÷¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ¼Ò°÷¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£À©ºîÉô¤Î´ë²èÃ´ÅöÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÁ±µ®Èï¹ð¤ÏµîÇ¯9·î¤«¤éº£Ç¯5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤Ç¾ï½¬Åª¤Ë¥Ð¥«¥éÅÒÇî¤Ê¤É¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤äÃÎ¿Í¤é¤Ë2000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¡×¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¼Ú¶â¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯¤òµá·º¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£