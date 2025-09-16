「懐かしさとかわいさの共存…」「平成女児が熱狂」セラムン、エヴァ、コジコジなど…止まらない平成アニメの再グッズ化
90年代から2000年代、テレビにかじりついて見た平成アニメ。そのキャラクターたちは、令和の今でも世代を超えて愛され続けている。セーラームーンやエヴァンゲリオン、スラムダンク、そして独特の世界観で人気のコジコジまで。懐かしさと新鮮さを兼ね備えた雑貨や公式コラボアイテムは、普段づかいにもぴったり。今回はAmazonで買える、大人も欲しくなる“平成アニメ雑貨”を厳選して紹介する。
【写真】「懐かしいのにファンシーさが新しい」セーラームーンのコンパクトは今も女児のあこがれ
■美少女戦士セーラームーン 変身コンパクトミラー 全5種セット
セーラームーン世代なら一度は憧れた、変身コンパクトがミラーになって登場。全5種類のデザインがセットになっており、コレクションとしても実用アイテムとしても楽しめる。手のひらサイズで持ち運びやすく、バッグに忍ばせておけばメイク直しのたびに“あの頃”を思い出せるはず。鮮やかな色彩と細かい造形は、見ているだけで気分が上がる雑貨だ。
・セーラームーン世代に刺さるデザイン再現度
・全5種類がセットでコレクション性◎
・持ち運びやすいサイズ感で普段づかい可能
■美少女戦士セーラームーン ムーンスティック
主人公・月野うさぎが変身や必殺技で使ったムーンスティックを忠実に再現したアイテム。劇中の雰囲気をそのまま楽しめる造形とカラーで、手にした瞬間にセーラー戦士の気分を味わえる。コレクションとして飾るのはもちろん、推し活撮影アイテムとしても映える存在感だ。
・劇中再現度が高くファン心をくすぐるデザイン
・ディスプレイしてもインテリアに映える
・推し活や撮影小道具にもおすすめ
■美少女戦士 セーラームーン 貝印 ホットアイラッシュカーラー
貝印とのコラボで誕生したホットアイラッシュカーラー。セーラームーンのモチーフが施されており、毎日のメイク時間が特別になるアイテム。まつ毛を自然にカールアップさせる実用性も兼ね備え、ファンだけでなく美容ツールとしても優秀。メイクポーチに入れておけば、話題性も抜群だ。
・コスメブランドとのコラボによる高い実用性
・セーラームーンデザインで毎日のメイクが楽しくなる
・携帯しやすいサイズ感で普段づかいに◎
■【EVA×錦】 龍と覚醒初号機キャップ／白
和柄ブランド「錦」とエヴァンゲリオンがコラボしたキャップ。初号機と龍が大胆にデザインされており、ストリート感と和テイストが融合した個性派アイテム。普段のファッションに取り入れるだけで存在感抜群。エヴァファンはもちろん、ストリートスタイルが好きな人にもおすすめだ。
・初号機×龍の迫力あるデザイン
・和柄とストリートの融合で個性が光る
・普段使いしやすいキャップ型雑貨
■エヴァンゲリオン初号機 30th 塗装済み可動フィギュア
30周年を記念して登場した初号機フィギュア。細部までこだわった塗装と可動域の広さが特徴で、迫力あるポージングが可能。飾って眺めるだけでなく、シーン再現も楽しめる本格派。エヴァの世界観を自宅に再現したいファンにとって、外せない逸品だ。
・30周年記念ならではの特別感
・塗装・可動域ともに本格仕様
・コレクションの中心にふさわしい存在感
■「エヴァンゲリオン」限定 メガネフレーム ブルーカット 伊達PC (ロンギヌスの槍)
ロンギヌスの槍をモチーフにした限定デザインのPCメガネ。ブルーライトカット機能を備え、長時間のデスクワークやスマホ使用でも目を守ってくれる。デザイン性と実用性を兼ね備えたグッズで、オフィスや学校でもさりげなくエヴァ好きをアピールできるのが魅力。
・ロンギヌスの槍を取り入れた限定デザイン
・ブルーライトカット機能で目に優しい
・普段使いできる実用雑貨として優秀
■スラムダンク ユニフォーム 湘北／赤
湘北高校バスケット部のユニフォームを再現したアイテム。赤のデザインは劇中でもおなじみで、ファンなら一度は袖を通したくなるはず。部屋着やイベントでの着用はもちろん、インテリアとして飾っても楽しめる。スラムダンクの世界観を手軽に体感できる一着だ。
・湘北ユニフォームを忠実に再現
・部屋着やイベントで気分を盛り上げる
・インテリアとして飾っても映える
■スラムダンク キーホルダー 映画 THE FIRST SLAM DUNK ツインキーホルダー
映画版のキャラクターをあしらったツインキーホルダー。コンパクトながら存在感があり、バッグや鍵につければいつでも推しキャラと一緒に過ごせる。映画の感動を日常に持ち込めるファン必携のアイテムだ。
・映画のキャラデザインを楽しめる
・持ち運びやすいサイズ感
・バッグや鍵に付けて日常で使える
■ティーズファクトリー コジコジ おかおマスコットポーチ にこにこ
独特なキャラクター性で人気の「コジコジ」のマスコットポーチ。にっこり笑顔の顔デザインが愛らしく、リップや小物を入れるのにちょうどいいサイズ感。バッグから取り出すたびに癒やされるアイテムで、ちょっとしたギフトにも最適だ。
・コジコジらしいユーモアあふれる表情
・小物収納に便利なサイズ感
・ギフトにも喜ばれる愛らしいデザイン
■コジコジ 前髪クリップ（コジコジお化け）
コジコジが“お化け”になったユニークなデザインの前髪クリップ。メイクや勉強中に使いやすく、思わず笑顔になる可愛らしさが魅力。ファンアイテムでありながら実用性も高く、日常生活にさりげなくコジコジを取り入れられる。
・お化けデザインの遊び心あるモチーフ
・前髪を留める実用性抜群のアイテム
・勉強やメイク時に癒やしをプラス
平成に子どもたちを熱狂させたアニメのグッズが、令和の今も大人気。普段づかいできるアイテムからコレクション向けまで、ぜひお気に入りを見つけて“あの頃”を令和に映してみてほしい。
