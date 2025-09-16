2児の母・北川景子、「画伯たちの共作」披露 かわいらしい手描きイラストに反響「ステキな作品!!」「子どもは、どこにでも書きたくなるんだよね」 “壁”もキャンバスに
2児の母で俳優の北川景子（39）が15日、自身のXを更新。「画伯たちの共作」とつづり、段ボールに描かれたかわいらしいイラストを披露した。写真の端には、子どもらしき小さな手と足も写り込んでいる。
【写真】「ステキな作品!!」「この色使い サイコー」北川景子が披露した“画伯たちの共作 ”
投稿を見る限り、イラストは長女（5）、長男（1）によるものと思われる。「#壁もいかれてた」のハッシュタグから、“お絵描き”は広範囲におよんだようだ。
なお、北川は2023年10月、ファッション誌『エル・ジャポン』（ハースト婦人画報社）の公式YouTubeチャンネルの人気企画シリーズ「ASK ME ANYTHING」に登場した際、「子育てで大切にしていることは？」の質問に対し「本人が主体的にやりたいと思うすべてのことを受け入れる」ようにしていることと回答。
「うちは壁に絵を描きたいと思ったら描かせてますし、裸足で公園に行きたいって言ったら汚れるけど裸足で走らせたりとか、本人がせっかくやりたいって言ってることをダメって言わないようにはしています。自由に育ててます」と子育てエピソードを明かしていた。
コメント欄には「ステキな作品!!」「この色使い サイコー」「上の絵は、お姉ちゃんで、下は、弟くんでしょうか？2人ともお上手です」「子どもってアーティストですね」「やられたーとなりますが、可愛いですよね。その時期にしか描けない絵たち」「子どもは、どこにでも書きたくなるんだよね」「天才画伯にとって壁も床も全部キャンバスなのですよね…ワラ」「のびのび元気が1番」など、さまざまな声が寄せられている。
北川は2016年1月、アーティスト・タレントのDAIGO（47）と結婚。20年9月7日に長女の誕生を発表、24年1月31日に長男の誕生を報告している。
