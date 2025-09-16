²ÃÆ£ºâÌ³Áê¡¢¾®Àô»á»Ù±ç¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Ï¸«Á÷¤ê
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤Ï16Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤ÏÆ±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢²ÃÆ£»á¤Ë¿Ø±Ä¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²ÃÆ£»á¤ÏÊÝ¼é·Ï¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÖÁÏÀ¸ÆüËÜ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤Ï°ÂÇÜ¡¢¿ûÎ¾À¯¸¢¤Ç¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤ä´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤ÉÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢9¸õÊäÃæºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¾®Àô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢Â¾ÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢À¯ºö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò½ÏÎ¸¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£