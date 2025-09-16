Ä»³¤»³¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬Ìµ»ö²¼»³¡¡¸©·Ù¥Ø¥ê¤¬Ä»³¤¸Ð¶á¤¯¤ÎÅÐ»³Æ»¤ÇÈ¯¸«
»³·Á¸©¤È½©ÅÄ¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÄ»³¤»³¤Ç¡¢15Æü¤«¤é¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤ò´Þ¤à3¿Í¤¬Ìµ»öÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢16Æü¸áÁ°¤Ë2¿Í¤¬²¼»³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼»³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î32ºÐ¤ÎÃËÀ¤È»³·Á¡¦¼òÅÄ»Ô¤Ë½»¤à¾®³Ø6Ç¯¤Î12ºÐ¤Î¤á¤¤¤È¾®³Ø3Ç¯¤Î9ºÐ¤Î¤ª¤¤¤Î3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÃËÀ¤È½÷¤Î»Ò¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï15Æü¡¢¿ÆÂ²2¿Í¤È¤È¤â¤Ë5¿Í¤ÇÄ»³¤»³¤ÎËÈÎ©¸ý¤«¤éÆþ»³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15ÆüÍ¼Êý¡¢Àè¤Ë²¼»³¤·¤¿2¿Í¤È¤Ï¤°¤ì¡¢Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï16Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤«¤é¡¢ÁÜº÷Ââ10¿Í¤È¸©·Ù¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ò½Ð¤·¤ÆÁÜº÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¸©·Ù¥Ø¥ê¤¬Ä»³¤¸Ð¶á¤¯¤ÎÅÐ»³Æ»¤òÊâ¤¯3¿Í¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÁÜº÷Ââ¤¬¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼»³¤·¤¿2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºß¡¢ÂÎÄ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£