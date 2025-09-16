本多大夢（25）浜川路己（19）のユニット、ROIROMが、11月23日に東京・有明アリーナで初の単独公演「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜presented by BEAT AX VOL.7」を開催することが決まり16日、公式ホームページなどで発表された。

ROIROMは5月に結成。デビュー直後から雑誌、CM、音楽番組などで大きな話題を呼び、cHaRm（ファンの呼称）とともに確実に歩みを進めてきた2人が、結成半年で初単独公演に挑むことになる。

公演では、ROIROMの2人が“オリジナル楽曲”に心を込めて、cHaRmの前で初パフォーマンス披露。さらに、彼らのこの半年の軌跡を追いかけた映像や、ROIROMの素顔垣間見えるトークブロックなど、まさに「cHaRmと共に創り上げる」特別なデビューショーケースとなっている。

◆本多大夢コメント

一生忘れられない時間を用意します!! cHaRmと会える最初のステージ！ 楽しみにしててね！

◆浜川路己

cHaRmのみんなと一緒にデビューの瞬間を迎えられるのが、本当にうれしいです。楽しみにしていてください！