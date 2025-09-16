Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¡¡¹ñºÝÊ¿ÏÂ¥Ç¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤òÊôÇ¼
21Æü¤Î¹ñºÝÊ¿ÏÂ¥Ç¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë»°½Å¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¡¢½ñÆ»²È¤¿¤Á¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤Ã¤Æ½ñ¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¤Î¹ñºÝÊ¿ÏÂ¥Ç¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤äÁ´¹ñ47¼Ò¤Î¸î¹ñ¿À¼Ò¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºê¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤½ñ¤ò´øÝÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢»°½Å¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ï½ñÆ»¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤ä¹ÄÕÜ´Û¹â¹»½ñÆ»Éô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å«¤Î²»¿§¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¹ÄÕÜ´Û¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï½çÈÖ¤ËÉ®¤ò¼ê¤Ë¤È¤ê¡ÖÊ¿²ºÌµ»ö¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÂç¤¤¯½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÄÅ»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ë½ñ²È¤Î»³ÏÆ·ë¿é¤µ¤ó¤¬¼¡À¤Âå¤Ë¤âÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯·è°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢´Á»ú°ìÊ¸»ú¡ÖËÂ¡×¤òÎÏ¶¯¤¯´øÝÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÄÕÜ´Û¹â¹»¤ÎÂÀÅÄºÌ²»¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¹ë±«ºÒ³²¤ä¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¡¢Êë¤é¤·¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ¿ÏÂ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£