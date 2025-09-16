ÄÅ¾¦¤Ê¤É3²óÀï¿Ê½Ð¡¡¹â¹»Ìîµå½©µ¨Âç²ñ
ÍèÇ¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½©¤Î¹â¹»Ìîµå»°½Å¸©Âç²ñ¤¬¡¢15Æü¡¢¸©Æâ3¤Ä¤Îµå¾ì¤Ç2²óÀï5»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅ»Ô¤ÎÄÅµå¾ì¸ø±àÆâÌîµå¾ì¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏÄÅÀ¾¤È¹âÅÄ¤¬ÂÐÀï¤·¡¢7ÂÐ2¤ÇÄÅÀ¾¤¬¾¡Íø¡¢Âè2»î¹ç¤Ï»ÍÆü»Ô¤ÈÎë¼¯¤¬ÂÐÀï¤·¡¢14ÂÐ5¤Ç»ÍÆü»Ô¤¬¾¡Íø¡¢3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºå»Ô¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏÄÅ¾¦¤Èµ×µï¤¬ÂÐÀï¤·¡¢9ÂÐ2¡¢7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÄÅ¾¦¤¬¾¡Íø¤·3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÀª»Ô¤Ë¤¢¤ë¥À¥¤¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à°ËÀª¤ÎÂè1»î¹ç¤Ï¾¾ºå¹©¤È¶Ç¤¬ÂÐÀï¡¢17ÂÐ6¡¢8²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¾¾ºå¹©¤¬¾¡Íø¡¢Âè2»î¹ç¤Ï»ÍÆü»Ô¾¦¤È°Ë²ìÇòË±¤¬ÂÐÀï¤·¡¢5ÂÐ0¤Ç»ÍÆü»Ô¾¦¤¬3²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£