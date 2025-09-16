【アリ姉とキリギリス妹】心配してくれる優しい長女「もっと頼ってほしい…」＜第7話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第7話 大丈夫。いつでも頼ってほしい
【編集部コメント】
クルミさんが頻繁に実家に来ていることについて、アンナさんがあまりよく思っていないことを察知したのか、実母さんは平気そうに振舞います。クルミさんは素直に実母さんを頼ることができますが、アンナさんは昔から甘え下手なのだそう。そんなアンナさんにも優しく気遣いの言葉をかける実母さんに、アンナさんは「身体を大切にしてほしい」と切に願うのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
