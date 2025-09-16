アメリカの人気ハンバーガーチェーン「バーガーキング」。2019～2025年にかけて店舗数は77店から296店へと約3.5倍に増加し、2028年末までに全国600店の展開を目指しています。そんなバーガーキング躍進の立役者が、ビーケージャパンホールディングス代表取締役社長の野村一裕さん。急成長をとげるバーガーキングですが、1993年に日本に上陸してからは、経営不振で撤退と再進出を繰り返してきました。「入社当時はゼロからのスタートだった」と語る野村さんに、泥臭く楽しく働く方法について伺いました。

「自分の力を試してみたい」15年間勤めた会社を去るのが、人生で1番怖いことだった

Q.新卒でキリンビールに入社された野村さん。20代のころはどんなキャリアを思い描いていましたか？

幼少期をアメリカで過ごしたこともあり、自分が海外で培ったものを発揮できるような企業に入りたいと考えていました。当時のキリンビールはグローバル展開を進めていたので、自分も海外部門で働いて貢献できたら、と。

でも、いざ入社してみると国内営業の仕事を任されることになって。それが、思いのほかすごく楽しかったんですよ。働いているうちに、キリンビールが掲げる「国内で販売するお酒の種類をどんどん増やして、お客さんを幸せにしたい」という目的が自分の夢にもなったことで、次第に海外への興味は薄れていきました。

自分が自信のある商品を通じて、多くの人から感謝の言葉をいただける。非常にやりがいがある仕事でした。

Q.そんなキリンビールを15年間務めたのちに退職されています。どのような経緯で決断に至ったのでしょうか。

「自分の力を試したい」 と感じたんですよね。当時の私は37歳。営業なのか、マーケティングなのか、マネジメントでやっていくのか。自分の専門分野に対する迷いはもちろん、15年も同じ企業で働いていると、「自分にはどのくらいの可能性があるんだろう？」と思うようになるんですよ。まだまだ夢も見ていたと思います。

そんなとき、上司との面談でポロッと「退職します」と勢いで言ってしまいました。転職活動すら始めていないのに（笑）。

当時の僕にとってはキリンビールという会社がすべてでした。学生時代の友人と話していても、ずっとキリンの話をしているぐらい、愛していました。でも、本当にいい会社だからこそ、あえて飛び出してみたかった。ここを出たら、どんな景色が広がっているのかを見たくなったんです。

一方で、退職後に自分が何をしたらいいのかはまったくわかりませんでした。 人生で一番怖かったことは、キリンビールを退職すると決めたことだったと思います 。

自分で責任を負うことに刺激を感じた。ひとつの決断で会社が動く醍醐味とは

Q.ビーケージャパンホールディングス入社直後はゼロからのスタートだったそうですが、そのなかで「挑戦しよう」と決めた理由を教えてください。

キリンビールを退職し、自分にとって幸せだと感じられるものを探すなかで、アプローチしてくれたのがビーケージャパンホールディングスでした。

「100店舗以上ある飲食チェーンですが、興味はありますか？」と聞かれて、蓋を開けてみたらバーガーキング！ 私はアメリカにいたので昔から好きだったのですが、まさかここで再会するとは思ってもみませんでした。そもそも日本からは撤退したと思っていたので。

当時は、大きな組織変更が行われるタイミングで、カオスな時期ではありました。入社直後に20店舗以上が閉店することも決まっていたので、大変なことになるだろうとも。一方で、この会社に入ることで、自分の一手が大きな貢献になったり、自分の1回のミスで大変な事態を引き起こしたりするかもしれないという、“責任”の大きい仕事ができることには、とてもやりがいがあると感じました。

キリンビール入社3年目に、先輩と話していたことを今でも覚えています。結局、私たちって何も決めることができないよね、と。大きな会社だからこそ、得意先に「これどう思う？」と聞かれたときに、うかつに自分の会社の理念とそぐわないことを言ってはいけないし、判断もできなければ、決断もできない。だからこそ、 自分で責任を負える環境で働けることに、刺激を感じました 。

Q.リスクもありそうな転職ですが、怖くはなかったのでしょうか。

正直なところ、最初は「失敗した」と思いましたよ（笑）。当時はとにかくお金がなかったので、シェアオフィスの一室を借りていたのですが、常に人が溢れている状態。社内の体制も整っていない。前任者は3ヶ月前に辞めてしまい、引き継ぎ資料は何もありませんでした。

改めて、転職はそう簡単なものではないと思い知らされました。でも、不思議とリスクは感じていませんでしたね。「自分のキャリアのためにも、どうにか行動を起こしていくしかない」と腹を括っていましたから。

世間はそんなに甘くない。20・30代はさまざまな環境を横断しよう

Q.野村さんのご経験をふまえて、20・30代で経験しておくといいことはなんでしょうか。

私が今会社に欲しい人材って、20代で2～3回転職している人なんです。一度村を出たことがある人は、世間がそんなに甘くないことを身をもって知っているはずだから。 でも、ひとつの環境しか知らない人だと、右も左もわからなくて、教えてもらえるのが当たり前だと思っている人が多い印象です。

だから、1年でも2年でもいいから、今いる環境を飛び出してみてほしい。「このやり方って、通用しないんだ」って、当時37歳のおじさんだって思いましたからね。