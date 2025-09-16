『薫る花は凛と咲く』センス抜群！作者のイラストに大反響 「かおちゃん良かったねの絵」に「ズルいー！」「全部可愛い」
漫画『薫る花は凛と咲く』の作者・三香見サカが、自身のXを更新。アニメ視聴した感想をつづったイラストを投稿した。
【画像】センス抜群！私服が可愛い薫子 作者が描いた新イラスト
同作は、2021年10月より漫画アプリ「マガジンポケット」にて連載中で、底辺男子校・千鳥高校と、お嬢様高・桔梗女子が並び立つ街を舞台に、千鳥高校の強面な男子・紬凛太郎と桔梗女子・和栗薫子による“近くて遠い”2人が織りなす青春学園ストーリー。
第6回みんなが選ぶTSUTAYAコミック大賞第2位、次にくるマンガ大賞2022 Webマンガ部門第6位、三洋堂書店コミックアワード「でらコミ！４」にて準大賞を受賞。累計発行部数750万部を突破している人気作品で、現在アニメが放送中。
作者の三香見サカはアニメ最新話を見てXで「かおちゃん良かったねの絵」とイラストを投稿。これにファンは「このかおちゃんズルいーー！」「私服、全身見せてくれてありがとうございます！先生の描く私服も髪型も、全部可愛いしこだわりが感じられて本当に大好き」「このイラスト！もう最高！」「天使ですか？」などと歓喜の声をあげている。
