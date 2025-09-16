10月アニメ放送延期「更なるクオリティの向上を図るため」 『異世界マンチキン』
10月放送予定だったテレビアニメ『異世界マンチキン ―HP1のままで最強最速ダンジョン攻略―』が、放送延期となることが、公式サイトなどで発表された。
サイトでは「2025年10月より放送を予定しておりましたTVアニメ『異世界マンチキン ―HP1のままで最強最速ダンジョン攻略―』につきまして、更なるクオリティの向上を図るため、放送開始時期を延期させていただくこととなりました」と報告。
「新たな放送スケジュールにつきましては現在のところ未定となっております。スケジュールが決定次第、アニメ公式サイト、並びに公式X にてお知らせさせていただきます。関係各位には多大なご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒事情をご賢察のうえ、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と伝えた。
同作は、転生先の異世界で妹を探し過酷な戦いに身を投じる事となる桐原ユキトが主人公でのパーティーメンバーとともに過酷な異世界で、“HPが常に1”という最大の弱点を抱えるユキトが、本来の優しさを封印して、【卑怯者（マンチキン）】となり生き残ることを覚悟するストーリー。
■キャスト
桐原ユキト：浦和希
シャルロッテ・R・ブラウニア：優木かな
ルミリア・シャーウッド：石川由依
リヴェルナ・ダーク：前田佳織里
桐原佐奈：月城日花
ロシナンテ：落合福嗣
マーナガルム：伊藤彩沙
ネフィリア・カース：日笠陽子
世界書／ナレーション：勝杏里
■スタッフ
総監督：横田守
監督：由水桂／福士直也
シリーズ構成：細川博司
キャラクターデザイン：横田守／加藤優衣
音響監督：えびなやすのり
アニメーション制作：デュランダル
