¡È¥ª¥ó¥«¥¸¡É¾ï½¬ÅÒÇî¤Îºá ¥Õ¥¸¸µ¼Ò°÷¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¾ï½¬Åª¤ËÅÒÇî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥ª¥ó¥«¥¸¾ï½¬ÅÒÇî¡É ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ¼Ò°÷¤ÎÈï¹ð
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£À©ºîÉô´ë²èÃ´ÅöÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÁ±µ®Èï¹ð¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯9·î¡Áº£Ç¯5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢¾ï½¬Åª¤ËÅÒÇî¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡16Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¡Ö¼ÒÆâÄ´ºº¤Ë¡Ø¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¸å¤âÅÒ¤±Â³¤±¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¹Ô°Ù¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÏÌÔ¾Ê¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë