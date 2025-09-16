陸上・世界選手権第３日（１５日・国立競技場）――男子マラソンは近藤亮太（三菱重工）が２時間１０分５３秒で日本勢最高の１１位に入り、小山直城（ホンダ）が２３位、吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）が３４位となった。

最終盤まで先頭集団

日本勢で唯一、近藤は最終盤まで先頭集団で粘った。しかし、３８キロ過ぎに最後の駆け引きが始まると「限界が来た」。もう、前を追う力は残っていなかった。

大会数日前から、脚つり防止のための飲料を積極的に補給してきた。集団がカーブで大回りすると、周囲に構わず一人最短距離をつく。入念な事前準備に冷静なレース展開を貫き、「自分をしっかり持つことを徹底して、最後まで戦えた」。

１１位は前回大会でのチームメート山下一貴と同順位。目指した８位入賞には届かなかったが、黒木純総監督は「やってきたことの成果は出せた」と評価した。

これが２度目のマラソン。時計もつけず、自身の感覚を信じて世界に食い下がり、「２回目でここまで戦えた。マラソン人生は始まったばかり。さらに上を目指したい」と近藤。「あと４キロ」を埋める道のりを見据えた。（渡辺直樹）

吉田祐也に世界の洗礼

世界大会デビューの吉田が、厳しい洗礼を浴びた。アフリカ勢の急激なペース変動に振り回され、２５キロ手前で先頭集団から脱落。日本勢最下位の３４位に、「実力不足の一言に尽きる」と受け止めた。昨夏のパリ五輪代表の小山は、３０キロ付近で失速。五輪と同じ２３位に、「もっと元気なゴール姿を見せたかった」と悔やんだ。