Æ»¤Î±Ø¤Ç¼Ö¤¬Å´ºô¤òÆÍ¤ÇË¤êÌó3m²¼¤Î³¤¤ËÅ¾Íî¡Ä¡Ö»ä¤¬±¿Å¾¼ê¤Ç¤¹¡×±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÎ¦¤Ë¾å¤¬¤ë¡¡¿·³ã¡¦¾å±Û»Ô
¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Î³¤±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¡¢¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÎ¦¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Úµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö¤ï¤À¤Á¤Î»Ä¤ë¸ø±à¤ò¼ÖÎ¾¤ÏÁö¤ê¡¢¤¢¤Á¤é¤ÎÅ´ºô¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ³¤¤ËÍî²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
16Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢¾å±Û»ÔÌ¾Î©¶è¤ÎÆ»¤Î±Ø¡¦¤¦¤ß¤Æ¤é¤¹Ì¾Î©¤Ç¡Ö³¤¤Ë¼Ö¤¬Íî¤Á¤¿¡×¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Äà¤ê¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï°ì¿Í¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¼Ö¤´¤È³¤¤ËÍî¤Á¤¿¤¢¤È¼«ÎÏ¤ÇÎ¦¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÄÌÊó¤·¤¿¿Í¤Ï¡Û
¡Ö¡Ê²¤Ç¡ËÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¬¤·¤ã¤ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ¡£¾åÎ¦¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄÌÊó¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤Ï±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
