·§ËÜ¸©¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀßÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ»ö¡Öº£ÄêÎã²ñ¤Ç¸©Ì±¤ËÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡×¡¡¡¡9·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¤¬³«²ñ
·§ËÜ¸©¤Î9·î¤ÎÄêÎã¸©µÄ²ñ¤¬³«²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ°Æ¤ÎÀâÌÀ¤Î¾ì¤Ç¡¢ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢º£·î¤ËÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬Äó¸À½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ÆÄó½Ð¤·¤¿Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à¸©¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÄêÎã²ñ¤Ç¸©Ì±¤ËÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸© ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¡Ö¸½ºß¡¢¤³¤ÎÄó¸À½ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¸©¤È¤·¤Æ¤ÎÀ°È÷¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀººº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ÄêÎã²ñÃæ¤Ë¤Ï¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤ËÊý¸þÀ¤ò¤ª¼¨¤·¤·¤¿¤¤¡×
9·î¤ÎÄêÎã¸©µÄ²ñ¤Ï9·î16Æü¤«¤é10·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢º£Ç¯5·î¤«¤é7·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âç±«¤«¤é¤ÎÉüµìÈñÍÑ¤äÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢»º¶È¤Î½¸ÀÑ¤ËÈ¼¤¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷Èñ¤Ê¤É¡¢49²¯3200Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤«¤é¤ÎËÜ³ÊÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿Í½»»¤Ê¤É¤âÄÉ²ÃÄó°Æ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
