16日（火）東海から西では体温超えの暑さも。午後は急な雷雨にご注意ください。

＜16日（火）の天気＞

高気圧に覆われて、全国的に日差しが届いています。朝のうち、曇りや雨になった関東でも晴れ間が広がっています。東海〜西日本では照りつける暑さで、高知県江川崎では正午前に35.4℃まで気温が上がっています。暑くなる分、雷雲が湧きやすく、午後は東海〜西日本を中心に、ところどころで急な激しい雷雨がありそうです。天気の急変にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 29℃（+1）

仙台 31℃（+4）

新潟 33℃（+2）

東京 33℃（+3）

名古屋 37℃（+1）

大阪 36℃（+2）

鳥取 35℃（+2）

高知 34℃（+1）

福岡 34℃（±0）

名古屋は今年52回目の猛暑日となり、歴代最多記録を更新する見込みです。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

17日（水）は雲が多くなり、18日（木）は日本海側を中心に雨が降るでしょう。19日（金）も、ぐずついた天気で、20日（土）は太平洋側も含め、広く雨になる見込みです。この雨をきっかけに、最高気温は30℃程度に落ち着くところが多くなりそうです。沖縄では週末にかけて晴れる日が多く、最高気温は33℃前後の予想です。

■北日本・東日本

前線の影響で、北日本と北陸は17日（水）〜18日（木）にかけて大雨になる恐れがあります。関東や東海では猛烈な残暑が続きますが、18日（木）〜20日（土）は雨が降り、この時期本来の気温になるでしょう。朝晩は涼しくなり、長袖の出番となりそうです。