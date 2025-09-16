¸µÇµÌÚºä¡õ¥×¥í¿ý»Î¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¤¬¥²¡¼¥à¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁËã¿ý¡×¤È¥³¥é¥Ü¡¡¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¡Ê£³£±¡Ë¤ÈËã¿ý¥²¡¼¥à¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁËã¿ý¡×¡Ê£±£¹ÆüÈ¯Çä¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬£±£¶Æü¡¢·èÄê¤·¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤ÆÃæÅÄ¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¡¦£Ô£Ò£Ù£Â£Å¤Ï¡¢£ÚÀ¤Âå¸þ¤±¤Î´ë²è¡¦¥¨¥â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁËã¿ý¡×¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¥³¥é¥Ü¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò£±£¹¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç£µ¿Í¤ËÃæÅÄ¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»ê¾å¼çµÁËã¿ý¡×¤Ï¡¢½¾Íè¡ÖÊ£»¨¤ÇÉßµï¤¬¹â¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ëã¿ý¤ò¡¢à¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹á¤Î»ëÅÀ¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇËÜ¼ÁÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Ëã¿ý¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃæÅÄ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä£´£¶Â´¶È¸å¤ËËã¿ý¥«¥Õ¥§¡Ö£ã£è£õ£î¡¥¡×¤ò·Ð±Ä¤·¡¢£Í¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ëã¿ý¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤ä½é¿´¼Ô¤Ë¹¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÃæÅÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢Ëã¿ý¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÆþ¸ý¤òÄó°Æ¤¹¤ëÆ±¥²¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ëã¿ýÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤ËÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÂè£±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡££²£°Ç¯¡¢£¹Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡££²£±Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁÂè£³£·´üÁ°´ü¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¥×¥í¿ý»Î¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼Å¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ëËã¿ý¥«¥Õ¥§¡Ö£ã£è£õ£î¡¥¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡££²£³Ç¯¡¢£Â£Å£Á£Ó£Ô¡¡£Ê£á£ð£á£î£å£ø£ô¡Ê¸½¡¦£Â£Å£Á£Ó£Ô¡¡£Ø¡Ë¤è¤ê¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ£Í¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¡££²£µÇ¯£µ·î¡¢£²£î£ä¼Ì¿¿½¸¡ÖÁß¤Î©¤Æ¤ë¡×È¯Çä¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥×¥í¿ý»Î¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£