¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀïÁ°¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½éÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤è¡£±þ±ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢Æü¡¹¤Î¿ÊÅ¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡Ø¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤Ï·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¤È¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡£Â¨ÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Ê£¿ôÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ä¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÇÆóÎÝ¤ËÁö¼Ô¤¬¤¤¤ÆÌµ»à¤Ê¤é¡¢¸å¤í¤ÎÂÇ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¾õ¶·¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥óÁè¤¤¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡ÂçÃ«¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¤è¡£¾ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤â¤¬¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡£ËèÆü¤¤¤¤´¶¿¨¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤½¤ì¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¤¤È»×¤¦¡£Íî¤ÁÃå¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤ÏÅê¼êÂçÃ«¤È¤Î½éÂÐ·è¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¦£²¿Í¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÈÂÇÀÊ¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¤ª¤½¤é¤¯»Ë¾å½é¤Ç¤¢¤í¤¦¹½¿Þ¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤È¤Ï¤Þ¤ÀÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÌÀÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡£¤¤¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ß¤¿¤¤¤Êµå¤òÅê¤²¤ë¥¨¥ê¡¼¥ÈÅê¼ê¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐÀï¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤À¤è¡£ºÇ¶á¤ÎÌîµå¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÆÈ¼«¤Îµå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËèÆü¤¬¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ËèÆü¡¢Æ±¤¸Áê¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ìîµå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡ÂçÃ«¤¬£±£°£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¡¦£¹¥¥í¡ËÄ¶¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤Î¤«¡£Ëâµå¥«¡¼¥Ö¤ÇËÝ¤í¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£