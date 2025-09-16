千鳥・大悟、組んでみたい芸人告白
【モデルプレス＝2025/09/16】お笑いコンビ・千鳥の大悟が、15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（毎週月曜よる11時59分〜）に出演。自身が組みたいと思う芸人について明かした。
【写真】大悟がコンビを組んでみたいと明かした人気芸人
この日の放送では「お笑いの未来を考える会」と題し、ゲスト出演した芸人がお笑い界へ提案を行った。お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気はミュージシャンが様々なバンドのステージへ出演していることから「コンビ兼任制」を提案。大悟は思わず「これは変わるで」と呟いた。
岩井は「芸人はコンビを兼任している人はいない」ことから、バラエティやコントそれぞれで相方を変えてもいいのでは、と語った。とはいうものの岩井は以前、相方の澤部佑と大悟がコンビを組んだ時には「考えられない位嫉妬した」と提案と矛盾する回答を口に。スタジオではクレームが上がったものの「それがあるからより澤部とやれるように頑張ろうって思うんじゃないですか！」と訴えた。
そして岩井は、お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼とコンビを組んでみたいと発表。その他ゲスト出演する芸人がリアルな組んでみたい相手を発表する中、大悟は少し悩み「ワシはノブでええかな」と言うと、スタジオでは絶賛と「ズルっ！」と相反する声が上がった。大悟が組んでみたい相手を考え「何人か思い浮かぶ中に澤部が出るよ」と口にすると岩井は嫉妬を見せていた。
さらに大悟は「全然ない感じでやってみたい気もするけどな。意外とワシがツッコミに回らんとダメな人とやってみたい」と漏らした。具体的には、ランジャタイの国崎和也、天竺鼠の川原克己はどうか？と言われると納得し、「（野生爆弾の）くっきー！さんとか」と大悟が口にすると、スタジオでは納得の空気が流れていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
