°ËÆ£Àé¹¸¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤ÇÈþµÓ¥Á¥é¥ê¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ËÆ£Àé¹¸¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£Àé¹¸¡¢ÂçÃÀ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ
°ËÆ£¤Ï¡ÖºòÆü¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¹Ô¤¯¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Î³«»Ï¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ç¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëCHEERS¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥Õ¥§¤ÎÁ°¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤Î¹¹Ô¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
