日向坂46河田陽菜、パン頬張り上目遣い 2nd写真集先行カット第3弾公開
【モデルプレス＝2025/09/16】日向坂46の河田陽菜が、11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第3弾が公開された。
【写真】日向坂46河田陽菜、透明素肌輝く写真集カット
先行カット第3弾はピクニックシーンで、コペンハーゲンで見つけた人気ベーカリーの大きなシナモンロールをおいしそうに頬張りながら、上目遣いをする1枚。うっかり口の周りについてしまった“パンカス”まで愛おしく映ったショットとなっている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
