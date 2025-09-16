カズレーザー、妻・二階堂ふみと実家帰省で衝撃 「全部無くなってました」
【モデルプレス＝2025/09/16】お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーとお笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が、9月15日に更新された。カズレーザーが妻で女優の二階堂ふみと結婚挨拶で実家に帰省した際、驚いたことを明かした。
【写真】二階堂ふみ夫・カズレーザー、実家帰省エピ披露「マジで活気がない」
8月10日に二階堂との結婚を発表したカズレーザーは「うちの母ちゃんに挨拶行こうと思って」と地元の埼玉県に帰省した際の思い出を振り返った。しかし、久しぶりに帰ってみると「マジでさびれてる」「本当に田んぼしかない」と地元の様子を赤裸々に語るカズレーザー。そして「実家に着いて挨拶色々して」とやることを済ませ、翌朝が早かったのもあり、その日の夕方に帰ることになったという。
帰りは久々に市内を見たいのもあり、市の中心の1番大きな駅に向かったところ「全部店がなかった」「全店シャッター」だったと告白。松陰寺から「別の店になっていたとかじゃなくて？」と聞かれると「全部のメインの通りが本当全部シャッター下りてた。日曜の夕方ですよ？」とカズレーザー。さらに子どもの頃は市内に4つ程おもちゃ屋があったそうだが「全部無くなってました」と回顧。さらに「子供の頃行きたかった娯楽関係のお店全部無くなってました」「人口減ってる云々じゃなくてマジで活気がない感じ」と帰省した際の地元の様子を明かしていた。（modelpress編集部）
◆カズレーザー、妻・二階堂ふみと実家に結婚の挨拶へ
